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Форвард «Пари НН» Сулейманов: для нас и болельщиков важно, что сбор завершился победой

Форвард «Пари НН» Сулейманов: для нас и болельщиков важно, что сбор завершился победой
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов высказался о втором зимнем сборе команды.

«Более интенсивный сбор, постоянно проводим и теоретические занятия, разбираем работу в каждой зоне. Каждый из нас старается набирать форму, отрабатывать в командных действиях, реализовывать на поле наработки, которые нам показывают на тренировках. Много работы, но сборы никогда не бывают простыми. Чем сложнее сейчас, тем в лучшей форме мы подойдём к возобновлению сезона. Атмосфера в команде хорошая, рабочая.

Победа была очень нужна для положительных эмоций. И для нас, и, уверен, для болельщиков важно, что сбор завершился победой. Но важная работа ещё впереди, отдохнём пару дней и снова будем тренироваться, готовиться к чемпионату. Что касается того, что я чаще ассистирую Михайлову, а не наоборот, то отмечу, что он еще совсем молодой, я просто стараюсь ему помогать. Ничего страшного, окрепнет и будет мне помогать забивать голы», — приводит слова Сулейманова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

На втором сборе нижегородцы провели четыре матча: сыграли вничью с «Акроном» (1:1) и болгарским «Локомотивом» (1:1), проиграли ульяновской «Волге» (0:1), а также обыграли казахстанский «Каспий» (2:0).

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