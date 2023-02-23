«В деньгах выиграл бы, но не в развитии». Экс-вратарь «Зенита» — о переходе в Европу

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» голкипер Максим Рудаков рассказал о переезде в европейский чемпионат.
«Так получилось, что в чемпионат Финляндии я часто приезжал. А в РПЛ один матч сыграл, не особо успешно: с «Ростовом» проиграли «Краснодару» — 1:3. Ничего, всё впереди.
Почему за границей ко мне больше доверия, чем дома? Сложно рассуждать о доверии или недоверии. Для себя я расставил приоритеты: нет смысла сидеть в запасе без практики. За этим и ехал в Финляндию. Ну просижу я на лавке весь срок контракта — и что? Да, по деньгам, может, и выиграю, но в плане игрового развития мне это ничего не даст. Тут уже сам делаешь выбор, что тебе важнее — футбол или что-то другое.
Я бы не сказал, что кто-то не дал мне шанса. Может, где-то я не показал, что на голову сильнее кого-то. Я привык с себя спрашивать, а не с других. Просто так получается, что здесь мне доверяют и я играю», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
- 23 февраля 2023
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