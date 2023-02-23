Судья Москалёв: девушкам будет непросто обслуживать игры мужских турниров из-за физиологии

Российский арбитр Владимир Москалёв оценил назначения женщин-судей на матчи мужских команд.

«В мужском футболе всё происходит очень быстро, рефери должен успевать за мячом, всегда находиться в идеальной позиции. Да, с возрастом скорость утрачивается, но компенсируется опытом. Возрастной арбитр за счёт чтения игры способен предугадать, где должен располагаться в том или ином моменте, чтобы ничего не пропустить.

Поэтому мне кажется, что девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров в силу разных возможностей физиологии. Хотя думаю, что определённое количество судей-женщин будет востребовано в мужском футболе», — цитирует Москалёва «RT на русском».

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