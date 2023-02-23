Тренер «Нанта»: вылет сделает «Юве» объектом насмешек. Мы же станем легендами своего клуба

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы с «Ювентусом». В первой игре в Турине команды сыграли вничью — 1:1.

«В Турине мы совершили подвиг, а теперь хотим совершить ещё один и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Наши шансы всегда равны 20%, но мы собираемся воспользоваться ими в полной мере.

«Мы хотим, чтобы атмосфера была раскалённой, но не настолько, чтобы команда и фанаты столкнулись с последствиями. «Ювентус» – фаворит, его возглавляет Аллегри, один из лучших тренеров мира, команда привыкла к подобным матчам. «Нанту» нечего терять, а вот их вылет сделает «Юве» объектом насмешек. Мы же можем стать легендами своего клуба.

В прошлом сезоне нам удавались невероятные вещи вроде победы над «ПСЖ» и «Монако», триумфа в Кубке Франции. Теперь мы попробуем добиться нового успеха, зная, что «Ювентус» – топ-клуб, за который играют такие чемпионы, как Ди Мария. Будем надеяться, что он выступит чуть похуже во втором матче», – приводит слова Комбуаре La Gazzetta dello Sport.