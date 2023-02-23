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«Динамо» объявило, что Лаксальт пропустит ближайшие матчи из-за травмы

«Динамо» объявило, что Лаксальт пропустит ближайшие матчи из-за травмы
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Московское «Динамо» объявило, что уругвайский защитник Диего Лаксальт получил травму и пропустит ближайшие матчи московской команды.

«Диего Лаксальт не сможет принять участие в ближайших играх. Защитник получил травму во время тренировки в Турции 20 февраля. Обследование в Москве выявило повреждение внутренней боковой связки колена. Здоровья, Диего!» — написала пресс-служба «Динамо» в клубном телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) сезона-2022/2023 московское «Динамо» встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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