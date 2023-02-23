Гендиректор «Локо»: единственным предложением от «Бешикташа» за Баринова было € 1,5 млн

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на слова футбольного агента Павла Батанина, который заявил, что за его клиента Дмитрия Баринова турецкий «Бешикташ» предлагал € 5 млн.

«Прежде всего, информация о якобы сделанных «Бешикташем» предложениях, озвученная в СМИ, в том числе в интервью с представителем футболиста, не соответствует действительности. Единственное предложение, которое «Локомотив» получил от турецкого клуба, было на 1,5 миллиона евро и небольшой процент от последующей продажи. Конечно, это предложение нас не устроило, о чём мы уведомили турецкий клуб. На этом переговоры закончились. «Локомотив» не получал других предложений — ни на четыре миллиона евро, ни на пять», — сказал Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.