Ловчев оценил переход Дзюбы в «Локомотив» после матча со «Спартаком»
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Отечественный экс-футболист Евгений Ловчев оценил переход нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив» после матча железнодорожников со «Спартаком». Напомним, игра 1/4 финала Кубка России завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.
«В первом тайме Дзюбу просто не видел. А во втором он стал заметной фигурой, — «Локо» стал доставлять мяч к штрафной.
И приобретение Дзюбы хорошее — рядом с ним вырастут молодые. Видно, что Дзюба, работая индивидуально, хорошо подготовился», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Напомним, ответный четвертьфинальный матч московских команд в Кубке России состоится 27 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт на домашнем стадионе «Спартака».
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