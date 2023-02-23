Семак высказался об адаптации Ренана в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации зимнего новичка сине-бело-голубых Роберта Ренана. Также наставник команды рассказал о привлечении к основе молодых игроков — Ильи Кирша и Данилы Козлова.

«Возьмём ли новичка Ренана на матч с «Волгой»? Конечно, возьмём его с собой. Насколько он будет готов играть, мы ещё посмотрим — ему ещё нужно адаптироваться к погодным условиям и до конца понять наши требования. Он уже провёл несколько занятий с нами и оставил самое приятное впечатление. По поводу его участия в игре мы решим немного позже.

Что касается Ильи Кирша, то у нас была нехватка игроков на эту позицию, поэтому он провёл с нами все сборы. Учитывая дисквалификацию Родригао, мы возьмём его с собой, а дальше посмотрим. Данила Козлов оставил приятное впечатление. Он работал с нами на предсезонке в летний период, был с нами зимой, и я думаю, что он останется тренироваться с нами. Надеюсь, он будет оставаться на том уровне, на котором зарекомендовал себя на сборах. Будем давать ему время для того, чтобы он привыкал к нашим требованиям и прогрессировал», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».