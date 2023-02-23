Семак высказался об адаптации Ренана в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации зимнего новичка сине-бело-голубых Роберта Ренана. Также наставник команды рассказал о привлечении к основе молодых игроков — Ильи Кирша и Данилы Козлова.
«Возьмём ли новичка Ренана на матч с «Волгой»? Конечно, возьмём его с собой. Насколько он будет готов играть, мы ещё посмотрим — ему ещё нужно адаптироваться к погодным условиям и до конца понять наши требования. Он уже провёл несколько занятий с нами и оставил самое приятное впечатление. По поводу его участия в игре мы решим немного позже.
Что касается Ильи Кирша, то у нас была нехватка игроков на эту позицию, поэтому он провёл с нами все сборы. Учитывая дисквалификацию Родригао, мы возьмём его с собой, а дальше посмотрим. Данила Козлов оставил приятное впечатление. Он работал с нами на предсезонке в летний период, был с нами зимой, и я думаю, что он останется тренироваться с нами. Надеюсь, он будет оставаться на том уровне, на котором зарекомендовал себя на сборах. Будем давать ему время для того, чтобы он привыкал к нашим требованиям и прогрессировал», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 23 февраля 2023
-
17:27
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:03
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:17
-
16:17
-
16:08
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:52
-
15:49
-
15:44
-
15:39
-
15:30
-
15:28
-
15:20