Семак высказался об инициативе «Зенита» провести благотворительный матч с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал идею проведения благотворительного матча с турецким «Фенербахче».
«Это прекрасная инициатива: для нас это возможность сыграть международный матч с сильным соперником, и с гуманитарной точки зрения это важный шаг навстречу, возможность сделать что-то полезное и помочь людям, которые пострадали», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет благотворительный матч с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции. Точной информации о времени проведения матча пока что нет.
- 23 февраля 2023
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