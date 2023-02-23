Семак высказался об инициативе «Зенита» провести благотворительный матч с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал идею проведения благотворительного матча с турецким «Фенербахче».

«Это прекрасная инициатива: для нас это возможность сыграть международный матч с сильным соперником, и с гуманитарной точки зрения это важный шаг навстречу, возможность сделать что-то полезное и помочь людям, которые пострадали», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграет благотворительный матч с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции. Точной информации о времени проведения матча пока что нет.