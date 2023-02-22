Радченко: важно, что в благотворительном матче с «Фенербахче» сыграет именно «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на то, что сине-бело-голубые примут участие в благотворительном матче с «Фенербахче».
«Конечно, здорово, что именно футбольный клуб «Зенит» мы видели в товарищеской игре с иранским клубом — это очень значимо, даже меньше в спортивном плане. Здесь дружба между клубами, например, «Зенит» и «Фенербахче».
В Турции произошла большая трагедия. Все будут прекрасно знать, что средства пойдут на помощь пострадавшим. Уверен, что будет полный стадион. Важно, что в благотворительном матче с «Фенербахче» сыграет именно «Зенит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции. Точной информации о времени проведения матча пока что нет.
- 22 февраля 2023
-
18:38
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:28
-
17:22
-
17:21
-
17:15
-
17:12
-
16:56
-
16:54
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:20
-
16:10
-
16:04
-
16:00