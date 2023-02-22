Радченко: важно, что в благотворительном матче с «Фенербахче» сыграет именно «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на то, что сине-бело-голубые примут участие в благотворительном матче с «Фенербахче».

«Конечно, здорово, что именно футбольный клуб «Зенит» мы видели в товарищеской игре с иранским клубом — это очень значимо, даже меньше в спортивном плане. Здесь дружба между клубами, например, «Зенит» и «Фенербахче».

В Турции произошла большая трагедия. Все будут прекрасно знать, что средства пойдут на помощь пострадавшим. Уверен, что будет полный стадион. Важно, что в благотворительном матче с «Фенербахче» сыграет именно «Зенит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции. Точной информации о времени проведения матча пока что нет.