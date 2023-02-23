В «Краснодаре» заявили, что не получали официальных предложений по Сперцяну

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков рассказал, что во время открытия зимнего трансферного окна клуб не получал никаких официальных предложений по своему футболисту Эдуарду Сперцяну.

«Сперцян? Официальных предложений не было. Нам не очень сложно кого-то удерживать — все ребята хотят играть в «Краснодаре». Все предложения, которые пришли бы в клуб, рассматривались бы вместе с футболистом. Ребята готовы и хотят играть в клубе. Если о наших игроках говорят — это только плюс для нас», — передаёт слова Толстикова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 23 февраля, состоится первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором ЦСКА пример «Краснодар» на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 17:30 мск.