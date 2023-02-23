Моуринью: моё будущее в «Роме» — это последнее, о чём я хочу думать. Сосредоточен на игре

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не думает о своём будущем во главе столичного клуба и сосредоточен на предстоящей игре своей команды. Португалец отметил, что слова спортивного директора римлян о том, что специалист останется в клубе, являются лишь его интуицией.

«Последнее, о чём я сейчас хочу думать, это моё будущее и будущее команды. Сейчас я думаю только об игре с «Зальцбургом». Сейчас для меня будущее — это матч с ними. То, что генеральный директор «Ромы» уверен, что я останусь в команде, — лишь его интуиция. Я никогда не разговаривал с ним по этому поводу», — приводит слова Моуринью Marca.

Ранее появлялась информация о том, что Моуринью может возглавить французский «ПСЖ» или сборную Бразилии.

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