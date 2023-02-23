Розе: Йошко Гвардиол в следующем сезоне будет играть за «Лейпциг». Я тренер и хочу этого

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе выразил уверенность в том, что центральный защитник команды Йошко Гвардиол не покинет клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны европейских грандов.

«Йошко Гвардиол будет играть за «РБ Лейцпиг» в следующем сезоне, это очевидно. Я главный тренер и хочу этого. Он счастлив здесь. Да, он говорил о том, что хочет играть в английской Премьер-лиге, но он не сказал, когда», — приводит слова Розе журналист Ариас Ульд-Саада в своём «твиттере».

21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Хорватский защитник мог перейти в лондонский «Челси» летом 2022 года, однако трансфер сорвался из-за неготовности самого футболиста к переезду. Слухи связывают Гвардиола с несколькими клубами АПЛ, в том числе с «Манчестер Сити».

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