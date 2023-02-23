Marca: владелец ресторана в Барселоне выгнал Пике и его девушку из заведения

Владелец японского ресторана в Барселоне выгнал бывшего защитника сборной Испании и «Барсы» Жерара Пике из заведения после того, как обнаружил у себя в зале экс-футболиста с его новой девушкой Кларой Чиа Марти, сообщает Marca.

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. Пользователи предположили, что всё дело в бывшей супруге Пике, Шакире. Якобы владелец заведения – фанат колумбийской певицы.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года. Напомним, 12 января певица выпустила новую композицию, посвящённую её бывшему мужу. Песня по большей части высмеивает Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.

35-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре 2022 года.

Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры: