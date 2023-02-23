Marca: владелец ресторана в Барселоне выгнал Пике и его девушку из заведения

Владелец японского ресторана в Барселоне выгнал бывшего защитника сборной Испании и «Барсы» Жерара Пике из заведения после того, как обнаружил у себя в зале экс-футболиста с его новой девушкой Кларой Чиа Марти, сообщает Marca.
Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. Пользователи предположили, что всё дело в бывшей супруге Пике, Шакире. Якобы владелец заведения – фанат колумбийской певицы.
Пике и Шакира расстались летом 2022 года. Напомним, 12 января певица выпустила новую композицию, посвящённую её бывшему мужу. Песня по большей части высмеивает Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.
35-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре 2022 года.
Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры:
- 23 февраля 2023
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:30
-
18:19
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:04
-
17:59
-
17:49
-
17:48
-
17:44
-
17:42
-
17:27
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:03
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:41