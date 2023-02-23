Ивич: Сперцян — большой профи. На каждой тренировке работает на сто процентов

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о полузащитнике команды Эдуарде Сперцяне.
«Сперцян — большой профи. На каждой тренировке он работает на 100%. Мы знаем его лучшие качества, пытаемся их использовать. Но я не хочу говорить о его будущем, я предпочитаю говорить о команде, я такой тренер», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В завершившемся сегодня первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) футболисты «Краснодара» уступили ЦСКА (0:3).
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провёл за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 9 млн. Действующее соглашение игрока с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны ряда именитых европейских команд.
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