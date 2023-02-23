Ивич: футбол в России ощущается иначе, чем в Англии. Мне нужно время

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от ЦСКА в 1/4 финала Фонбет Кубка России (0:3) пообещал проанализировать ошибка своей команды, а также рассказал, что ему необходимо для адаптации к российскому футболу.

«Мы проанализируем матч, поймём, что надо сделать, чтобы быть лучше. Повторюсь, большинство атак на наши ворота были созданы не самим ЦСКА, а нашими ошибками. Мы это исправим.

Я только недавно в России. Мы ищем сейчас свое место, ищем то, как применить нашу философию, наши игровые идеи. РПЛ ощущается по-другому, чем Израиль или Англия. Но мне нужно время, чтобы лучше это понять», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответная встреча «Краснодара» с ЦСКА состоится во вторник, 28 февраля, начало в 19:30 мск.