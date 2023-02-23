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Матвей Сафонова рассказал об особенности главного тренера «Краснодара» Ивича

Матвей Сафонова рассказал об особенности главного тренера «Краснодара» Ивича
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о своём главном тренере Владимире Ивиче, который возглавил команду в январе 2023 года.

«В чём особенность Ивича? Тактические особенности. Но их разглашать будет неправильно. Если не про тактику — дисциплина. Жёсткий ли тренер? Думаю, пока не проявил себя максимально как жёсткий тренер. Но это тот тренер, у которого есть требования — и он требует их выполнения», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 23 февраля, завершился первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России, в котором «Краснодар» играл на выезде с ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Победителем этой встречи стали армейцы, которые забили в ворота «Краснодара» три безответных мяча — 3:0.

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