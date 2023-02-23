Матвей Сафонов: сейвы с ЦСКА? Мне хотелось верить, что оставляю «Краснодар» в игре

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал своё выступление в матче с ЦСКА в первом матче четвертьфинала Кубка России (0:3), отметив, что ему хотелось верить, что оставляет команду в игре.

«Погода сыграла свою роль: в начале — точно. Как мне показалось, наши игроки не вошли в игру, а футболисты ЦСКА были более приспособлены. Возможно, это не так.

Согласен, что могли пропустить больше. Сейвы? Было пару неплохих спасений. Мне хотелось верить, что оставляю «Краснодар» в игре — и мы сможем забить. К тому же есть ещё матч. Да, 3:0 — это уже разгром. Но, как мне кажется, шансы в ответной игре остаются », — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ответная игра между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 28 февраля в Краснодаре.