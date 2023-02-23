«Монако» — «Байер»: Эмболо сравнял счёт по сумме двух матчей

Швейцарский нападающий «Монако» Брил Эмболо забил второй гол своей команды в матче 1/16 Лиги Европы с леверкузенским «Байером» (2:3). Общий счёт в двухматчевом противостоянии стал равным — 5:5.

Первый матч между соперниками прошёл 16 февраля в Леверкузене. В той встрече сильнее оказались футболисты «Монако», одержавшие победу со счётом 3:2.

Нападающий «Байера» Флориан Вирц отличился на 13-й минуте встречи, добив мяч после отскока и открыв счёт в матче. Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер сравнял счёт на 19-й минуте, реализовав 11-метровый удар (1:1). Уже через две минуты полузащитник «Байера» Эксекиэль Паласиос вновь вывел гостей вперёд — 2:1. На 58-й минут Амин Адли с передачи Вирца увеличил преимущество леверкузенцев. На 84-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо сравнял счёт по сумме двух матчей, забив второй гол хозяев.