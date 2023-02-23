Бабаев: ЦСКА хочет сохранить Дивеева, но есть финансовая сторона вопроса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о продлении действующего соглашения с армейским клубом защитника Игоря Дивеева.

«Уверен, что контракт продлён будет. Ситуация нерядовая. Игорь, на мой взгляд, лучший российский центральный защитник на сегодня. Какие-то клубы, понятно, проявляют к нему интерес. Но сам Игорь хочет остаться в ЦСКА, свое желание он обозначил. С агентом я встречался буквально вчера. Повторюсь, идет нормальный процесс. Дивеев нужен команде, хотим его сохранить. Но есть финансовая сторона вопроса, технические моменты. «Цель оправдывает средства, любой ценой решить задачу», — такой установки нет.

Тем не менее, важно, что у нас с Игорем конструктивные, можно даже сказать, товарищеские отношения. Я убежден, что Игорь продолжит выступления за ЦСКА», — приводит слова Бабаева Sport24.

Текущее соглашения Игоря Дивеева с ЦСКА рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 6 млн. Защитник провёл за армейцев 10 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.