Игорь Дивеев: новый контракт? Моё желание — остаться в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о состоянии своего здоровья, а также ответил на вопрос о продлении действующего соглашения с армейским клубом.
«Со здоровьем всё отлично. Скоро буду в строю. Новый контракт? Все вопросы к агенту. Моё желание — остаться в ЦСКА», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня, 23 февраля, состоится первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА пример «Краснодар» на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 17:30 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в Краснодаре во вторник, 28 февраля, начало в 19:30 мск. Следующую игру в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы проведут 5 марта, когда встретятся на выезде с «Сочи».
- 23 февраля 2023
-
17:27
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:03
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:17
-
16:17
-
16:08
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:52
-
15:49
-
15:44
-
15:39
-
15:30
-
15:28
-
15:20