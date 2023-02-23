Игорь Дивеев: новый контракт? Моё желание — остаться в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о состоянии своего здоровья, а также ответил на вопрос о продлении действующего соглашения с армейским клубом.

«Со здоровьем всё отлично. Скоро буду в строю. Новый контракт? Все вопросы к агенту. Моё желание — остаться в ЦСКА», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 23 февраля, состоится первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА пример «Краснодар» на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 17:30 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в Краснодаре во вторник, 28 февраля, начало в 19:30 мск. Следующую игру в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы проведут 5 марта, когда встретятся на выезде с «Сочи».