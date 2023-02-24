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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» в официальном матче впервые с 2008 года

Английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Барселоной» впервые с 2008 года.

Напомним, 23 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Барселону». Встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Первая встреча завершилась вничью — 2:2.

Таким образом, команда Эрика тен Хага добилась выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

Последняя победа «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» датирована 2008 годом — тогда манкунианцы выиграли в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 1:0, а позднее стали победителями турнира.

После этого команды встречались меджу собой пять раз. Четыре матча из них завершились победой каталонского клуба, ещё один матч закончился ничейным исходом — речь о матче на «Камп Ноу» неделю назад.

Номинально же последняя победа «МЮ» над «Барселоной» датирована 2015 годом, однако речь идёт о товарищеском турнире — Международном кубке чемпионов.