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«Манчестер Юнайтед» — «Барселона», 23 февраля, текстовая онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы, 1/16 финала

Досрочный финал Лиги Европы! Суперматч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — онлайн
«Чемпионат»
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»
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Как жаль, что они столкнулись так рано и только в ЛЕ!

Приветствуем вас, друзья! Большой футбольный марафон недели продолжают матчи 1/16 финала Лиги Европы. В самом ожидаемом и статусном из них сегодня сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Неделю назад на «Камп Ноу» фавориты турнира совместными усилиями выдали зажигательное шоу, достойное решающих стадий не только ЛЕ, но и ЛЧ. С первой попытки они победителя не выявили, разделив поровну четыре гола, но для интриги в паре это жирный плюс. На «Олд Траффорд» нас гарантированно ждёт высококлассное и непредсказуемое зрелище. Пропускать такое никак нельзя. Предлагаем последить за перипетиями суперматча вместе с нами. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры «МЮ» — «Барселона». Присоединяйтесь!

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2023, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Комментарии
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