Досрочный финал Лиги Европы! Суперматч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — онлайн

Приветствуем вас, друзья! Большой футбольный марафон недели продолжают матчи 1/16 финала Лиги Европы. В самом ожидаемом и статусном из них сегодня сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Неделю назад на «Камп Ноу» фавориты турнира совместными усилиями выдали зажигательное шоу, достойное решающих стадий не только ЛЕ, но и ЛЧ. С первой попытки они победителя не выявили, разделив поровну четыре гола, но для интриги в паре это жирный плюс. На «Олд Траффорд» нас гарантированно ждёт высококлассное и непредсказуемое зрелище. Пропускать такое никак нельзя. Предлагаем последить за перипетиями суперматча вместе с нами. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры «МЮ» — «Барселона». Присоединяйтесь!