Аллегри – о выходе в 1/8 финала ЛЕ: были вещи, которые мне не понравились этим вечером

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы.

«После того, как мы вылетели из Лиги чемпионов, некоторые могли подумать, что Лига Европы станет для «Ювентуса» легкой прогулкой, но все не так просто. Это был важный матч, но он было не идеально. Нам еще есть над чем работать. Были вещи, которые мне не понравились этим вечером. Когда в твоей команде такой чемпион мира, как Ди Мария, это делает всю команду лучше. Мы должны получать от него удовольствие, потому что он выдающийся чемпион», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, по итогам двух матчей «Ювентус» обыграл «Нант». Первый матч завершился со счётом 1:1, а ответная игра завершилась победой туринцев со счётом 3:0.

Сенсации группового этапа Лиги чемпионов