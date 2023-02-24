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Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций

Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций.

В 1/8 финала сыграют «Гент», «Базель», «Лех», «Фиорентина», «Лацио», АЕК, «Шериф», «Андерлехт», «Истанбул Башакшерих», «Вест Хэм Юнайтед», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ», «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, (Швейцария), в пятницу, 24 февраля. Первые матчи запланированы на 9 марта, а пройдут 16 марта.

Финал Лиги конференций Европы-2022/23 состоится 7 июня в Праге.

Действующим победителем Лиги конференции является «Рома», которая в финальном матче прошлого года обыграла «Фейеноорд».

Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.

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