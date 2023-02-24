«Мы творим историю. Играем за Украину». Тренер «Шахтёра» — о выходе в 1/8 Лиги Европы

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с французским «Ренном».

«Мы знали, что матч с «Ренном» будет тяжёлым. Поддержка болельщиков, атмосфера на стадионе были прекрасными. Это моя мечта — чтобы наши болельщики гнали нас вперёд на нашем стадионе. Нам тогда гораздо легче играть. Мы знали, что будет тяжело, но проявили терпение и характер. Я снимаю кепку перед игроками — огромный им респект. Получаю огромное удовольствие, когда вижу, как они сражаются! И это не пустые слова, мы играем за Украину.

Я могу только поблагодарить команду за то, что они по-спортивному умирали на поле, ломали себе ноги… Я не знаю, наградил ли нас бог за наш труд. Хотелось бы, чтобы вы гордились нами так, как мы гордимся вами. Это взаимная любовь. Я снимаю кепку перед командой, они показали, что мы творим историю. Мы рисуем наше прекрасное будущее», — приводит слова Йовичевича официальный сайт «Шахтёра».

Отметим, что «Шахтёр» смог пройти «Ренн» только в серии пенальти, так как счёт по сумме двух матчей был равным. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдёт сегодня, 24 февраля.