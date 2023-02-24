Рияд Марез стал пятым африканцем в истории, забившим 20 голов в Лиге чемпионов

Отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез стал пятым африканским футболистом в истории, добравшимся до отметки в 20 забитых мячей в рамках главного европейского клубного первенства. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe в своём «твиттере».
До Мареза подобное удавалось лишь четырём игрокам, представляющим африканский континент: Мохамеду Салаху (Египет, 44 гола), Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар, 44), Самуэлю Это'О (Камерун, 30) и Садио Мане (Сенегал, 27).
Отметим, что лишь Салах и Мане являются действующими игроками. Египтянин защищает цвета английского «Ливерпуля», а сенегальский форвард представляет мюнхенскую «Баварию».
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
- 24 февраля 2023
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