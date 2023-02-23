Гол Гвардиола огорчил Гвардиолу. Ещё одна неожиданность в Лиге чемпионов

«Сити» регулярно относят к числу фаворитов Лиги чемпионов, но этот турнир им всё никак не покоряется. В прошедшем туре АПЛ болельщики «Ноттингем Форест» даже скандировали: «Чемпионы Европы! Вам такое никогда не спеть». На что фанаты «Сити» отвечали, что те ещё не родились, когда «Форест» становился лучшим клубом Европы (1979 и 1980 годы). Хотя ответ «Фореста» был ещё жёстче: мол, вы до победы «Сити» в ЛЧ не доживёте.

И правда: каждый раз в плей-офф ЛЧ встаёт один и тот же вопрос: когда «Сити» вылетит? Что ж… На этот раз, может, уже на стадии 1/8 финала.

Хотя «Манчестер Сити» приехал на выезд к «Лейпцигу», и за первые 45 минут немецкий клуб ничего не смог создать. То есть совсем ничего – 0 ударов и 0 каких-либо существенных подходов. Правда, в компенсированное время к первому тайму «Сити» великодушно позволил Вернеру пробить по воротам – Эдерсон без особых проблем справился.

Гвардиола добился тотального контроля в первом тайме за счёт гибридной схемы, которая в этом сезоне встречается у команды всё чаще. При обороне у «Сити» оставались четыре защитника (Уолкер, Аканджи, Диаш и Аке), а вот при владении ситуация менялась. В начале атаки Родри опускался в тройку центральных защитников (Аканджи, Родри, Диаш), а Уолкер и Аке занимали широкую позицию и смело доходили до чужой штрафной.

Правда, «Сити» забил вовсе не благодаря схемам, а в какой-то степени случайно. Шлагер сделал невнятную передачу у своей штрафной, «Сити» подхватил мяч и моментально вывел Мареза один на один с вратарём. У Бласвиха практически не было шансов спасти команду: удар хоть и прошёл чуть ли не по центру ворот, но с такой дистанции среагировать было невозможно.

Если по первому тайму казалось, что встречаются команды разного уровня, то после перерыва такого ощущения уже не было. «Сити» продолжал длительными отрезками контролировать мяч, но вместе с тем у «Лейпцига» стали появляться моменты. В том числе очень мощный на 55-й минуте. Хенрихс бил из шикарной позиции, но чуть-чуть не попал в дальний угол.

Фото: Кадр трансляции

А затем «Сити» и вовсе пропустил. Хозяева разыграли угловой и навесили на линию вратарской. Эдерсон вышел из ворот, но до мяча не добрался. А защитник «Лейпцига» Гвардиол опёрся руками на Диаша, выпрыгнул и головой пробил по воротам. Гости пытались доказать арбитру, что Гвардиол фолил, но убедить не смогли.

Удивило, что снова был мало заметен главный бомбардир «Сити» Холанд. Первый (и единственный) удар по воротам он нанёс лишь на 68-й минуте. И не сказать, что здесь уместно говорить в первую очередь о вине норвежца. Мяч до него почти не доходил. Достаточно сказать, что центральный форвард «Лейпцига» отыграл 82 минуты и сделал больше касаний (28), чем Холанд (21) за весь матч. И это при том, что «Сити» больше владел мячом (62%).

Итоговый счёт 1:1, вероятно, удовлетворил обе команды. «Лейпциг» смог не проиграть одной из лучших команд мира. «Сити» же сделал так, что всё будет решаться во втором матче, который пройдёт дома.

Английские клубы год за годом показывают лучший рейтинг сезона в еврокубках. Однако теперь в 1/8 финала ЛЧ ни одна из четырёх команд АПЛ не смогла победить в первом матче.