В RFEF недовольны решением Рамоса слить информацию о разговоре с главным тренером сборной

В Королевской федерации футбола Испании (RFEF) удивлены и недовольны решением защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса публично рассказать о диалоге с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, в федерации не ожидали, что Рамос в своём заявлении о завершении карьеры в сборной Испании расскажет о разговоре с де ла Фуэнте, в котором специалист сказал 36-летнему защитнику, что не рассчитывает на него. В RFEF считают неуместным данное решение легенды испанской национальной команды, так как руководство федерации специально устроило всё так, чтобы Рамос узнал об исключении из состава сборной лично от тренера, а не из какой-либо пресс-конференции.
Напомним, Рамос, являющийся рекордсменом по сыгранным матчам за сборную Испании (180), объявил о завершении карьеры в национальной команде вчера, 23 февраля.
- 24 февраля 2023
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