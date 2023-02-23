«С завистью смотрю на Модрича и Месси...» Рамос трогательно попрощался со сборной Испании

Завершивший карьеру в сборной Испании защитник Серхио Рамос трогательно попрощался с национальной командой, выразив глубокое сожалению тому, что ему не удастся повторить карьеру Лионеля Месси в Аргентине, Луки Модрича в Хорватии или Пепе в Португалии.

«Быть моложе или старше — это не лишь временная черта, которая не отражает работоспособности. С восхищением и завистью смотрю на Модрича, Месси, Пепе… Они отражают традиции и ценности футбола, его суть и справедливость. К сожалению, моя карьера не будет такой же, потому что футбол не всегда справедлив. Всё это я переживаю с грустью, которой хочу поделиться с вами. Я ухожу с высоко поднятой головой. Я очень благодарен за все эти годы и за вашу поддержку. Я вспоминаю все титулы, которые мы завоевывали, как мы праздновали победы. Я испытываю огромную гордость за то, что я являюсь игроком с наибольшим количеством матчей за сборную Испании. Этот герб, эта футболка — всё это делало меня счастливым. Я продолжу болеть за свою страну из дома с эмоциями человека, который смог с гордостью представлять её 180 раз. Сердечное спасибо всем, кто всегда верил в меня», — написал Рамос на своей официальной странице в социальных сетях.