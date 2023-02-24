Асхабадзе предложил проводить лицензирование генеральных и спортивных директоров в РПЛ

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе, ранее работавший в «Спартаке», высказался по поводу возможного введения обязательного лицензирования генеральных и спортивных директоров в клубах Российской Премьер-Лиги.

«На мой взгляд, важно, чтобы в момент прохождения клубом лицензирования аттестацию в рамках своих специализаций получали и руководители: я о генеральных и спортивных директорах. Почему только тренеры должны аттестовываться? Ведь главный тренер обязан иметь лицензию PRO для работы. Здесь такая же история: дадим клубу лицензию, если руководство пройдёт аттестацию. И это необходимо добавить ко всем тем критериям, которые есть сейчас. Это важно», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».