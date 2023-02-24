Гендиректор «Факела»: мы смогли добиться результата в клубе, где нет больших возможностей

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высоко оценивает результаты работы в воронежском клубе. По его мнению, не каждый решится пойти работать в клуб с небольшими финансовыми возможностями. Напомним, ранее Асхабадзе работал в московском «Спартаке».

«Когда я пошёл в «Факел», меня спрашивали: «Ты что, альтруист?» От многих футбольных людей, с которыми общаюсь, слышал это. Я говорю: «Ну да, в какой‑то степени. Потому что вы туда работать не пойдёте. Я это знаю. После больших клубов прийти туда, где нет больших денег, просто большинство из вас испугается».

Если я не справлюсь — окей, но я получу опыт, который точно будет со мной на протяжении всей жизни. Сейчас я могу говорить смело: мы с командой смогли добиться определённых результатов в клубе, где нет больших возможностей. И это дорогого стоит. Главное – не бояться. Это та же психология, как и с футболистами. Я и в нашей команде встречал людей, которые о чём‑то мечтают, и, когда добиваются этой мечты, они сдуваются. А сдуваются они потому, что не тянут ту нагрузку, эту мечту, к которой ты вроде стремишься. И думаешь: «Ну как так может быть? Ты же вроде шёл, шёл, шёл, а сейчас почему‑то сдулся». А человеку реально тяжело — психологически и физически. Игроку нужно привыкнуть в новым условиям.

У нас то же самое: одно дело — мечтать о клубе, у которого есть 5–10 миллиардов рублей бюджета, другое — работать в клубе с бюджетом в 500 миллионов рублей. Причём работать на равных. На мой взгляд, это дорогого стоит. И работаем мы небольшим количеством людей. У нас даже по меркам ФНЛ мало сотрудников, и я это прекрасно понимаю. Ну такие у нас возможности, мы выжимаем максимум из каждого сотрудника, и каждый сотрудник выжимает из себя максимум. Через это всё тоже нужно пройти, и я за это своей команде благодарен», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».