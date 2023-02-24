Женское «Динамо» представило Фёдорову видеороликом со Смоловым

Полузащитница сборной России Марина Фёдорова пополнила состав ЖФК «Динамо». За бело-голубых Марина будет выступать под 17-м игровым номером. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

Ранее 25-летняя футболистка выступала за московский «Локомотив», в составе которого стала чемпионкой России (2021), дважды выигрывала Кубок России (2020, 2021) и Суперкубок России (2021, 2022).

Футболистку представили видеороликом, который по своей тематике схож с анонсом перехода форварда Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо». Сам нападающий также поучаствовал в презентации Фёдоровой.

Видео доступно на YouTube-канале Динамо Москва

Марина Фёдорова в сборной России провела 50 матчей, в которых забила 10 мячей.