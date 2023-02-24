Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном»
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Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на срок до конца июня 2027 года. Об этом сообщил официальный сайт «Эвертона».
Пикфорд пополнил состав ливерпульского клуба в июне 2017 года, когда перешёл из «Сандерленда». В прошлом году он был признан игроком сезона в составе «Эвертона».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги голкипер провёл 22 матча. Также на его счету одна игра в Кубке Англии.
Джордан Пикфорд дебютировал за сборную Англии в ноябре 2017 года. Он провёл 50 матчей в составе главной национальной команды, принял участие в полуфинале чемпионата мира 2018 года и финале чемпионата Европы — 2020.
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