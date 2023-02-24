Гендиректор «Факела»: если нет перехода на личности, я спокойно поговорю с фанатами

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о важности обратной связи с болельщиками. Также он отреагировал на слова защитника воронежской команды Владислава Мастерного, который рассказывал, что в одно время даже боялся выходить на улицу в клубной экипировке из-за плохого отношения фанатов.

«Мастерной говорил про 2019 год — это было совершенно другое время для нас. Тогда мы боролись с долгами и не думали о спортивном результате. Нам было важно сохранить клуб, чтобы он не исчез с футбольной карты России. Конечно, истории были тяжёлые. Понятно, что футболистам лишний раз не хотелось слышать критику в городе, где каждый второй болеет за «Факел». С одной стороны, я ребят понимаю, но с другой — через это надо было пройти всем. Я тоже через это проходил и не только в «Факеле». С любыми болельщиками нужно общаться. Даже с самым агрессивным человеком при правильном подходе можно спокойно говорить. И потом он всегда тебя поддержит.

Есть ли случаи, когда претензии менялись на благодарность? Много раз такое было. Помню, как даже в 20‑м году я выходил со стадиона и встретил болельщиков, которые говорили мне: «Гурамыч, ну что за дела? Что происходит?» У меня такой характер, что, если нет перехода на личности, я спокойно пойду и поговорю с ними. Я много раз так подходил, и после беседы они заявляли мне: «Спасибо, что подошли. Мы теперь всё понимаем. Нам была нужна обратная связь». И затем эти же самые люди благодарили и жали мне руку. Это нормальная жизнь клуба, у которого есть «движ». С уважением отношусь к болельщикам других команд, но Воронеж сейчас показывает топ‑уровень в поддержки футболистов. Естественно, что у больших клубов есть свои традиции, но мы им точно не уступаем, а в чём‑то и превосходим. Те же продажи абонементов подтверждают мои слова», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».