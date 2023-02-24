Масалитин — о ЦСКА — «Краснодар»: первый тайм мог закончиться 5:0, второй — разочарование

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил результат кубкового матча, в котором армейцы разгромили «Краснодар» со счётом 3:0. За красно-синих забили Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный, а полузащитник москвичей Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти.
«Первый тайм ЦСКА провёл очень хорошо, практически всё получалось. Было очень много перехватов, комбинационная игра. Самое главное — доставляли очень быстро мяч в атакующую линию, создавали моменты и реализовывали их. Первый тайм мог закончиться 5:0.
Второй тайм — полное разочарование. Как-то навеяло на прошлогоднюю игру ЦСКА. Мяч отдали, командного прессинга и отбора не было, один в один не могут отобрать мяч. Потихонечку отдали инициативу в середине. «Краснодар» начал этим пользоваться — создавали моменты и владели преимуществом.
Кордоба Рошу просто затоптал. Только за малым «Краснодару» не хватило: удачно играл Акинфеев и порой страховали защитники. У ЦСКА напрашивались замены: можно было выпустить Ушакова, который устроил бы сквозняк на фланге.
Хорошо, что так закончили. Два разных тайма и два разных впечатления. На скамейке у ЦСКА практически одна молодёжь сидит. Мухин мог выйти в середине — не знаю, почему Федотов его избегает. Он один из лучших в ЦСКА в плане отбора.
Как в середине поля были проблемы в плане отбора, так они и остались. Будь исполнители чуть поточнее, проблемы были бы. Получается, в лучшую сторону игра не изменилась. Выводы не были сделаны из прошлого года. Будем болеть и переживать», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ответная встреча пройдёт в Краснодаре 28 февраля.
- 24 февраля 2023
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