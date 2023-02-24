«Будет совершенно другая история». Григорян — о матче «Краснодар» — ЦСКА в Кубке России

Российский тренер Александр Григорян высказался о противостоянии ЦСКА и «Краснодара» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:0.

«У «Краснодара» есть шансы во втором матче. Домашние матчи команда проводит совершенно с другой энергетикой. Будет совершенно другая история», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В первой встрече голами в составе армейцев отметились защитник Мойзес, а также нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

В других парах 1/4 финала пути РПЛ встречаются «Спартак» и «Локомотив», «Динамо» и «Крылья Советов», а также «Урал» и «Ростов».