Хавбек «Атлетико» — о Винисиусе: как его остановить? Оппонент должен быть быстрым

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре в преддверии очного матча команд в 23-м туре чемпионата Испании.

«Винисиус — футболист, обладающий большой скоростью, в последние годы он показывает отличный футбол. Как мы можем его остановить? Его оппонент должен быть очень сосредоточенным, ему должны помогать партнёры, чтобы Винисиус не смог выйти один на один с вратарём. В конце концов футболист, защищающийся против Винисиуса, должен быть быстрым, потому что иначе может ничего не получиться», — приводит слова Льоренте DAZN.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завтра, 25 февраля. Начало — 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Маркос Льоренте и Винисиус Жуниор вместе играли за «Реал» с 2018 по 2019 год. 28-летний Льоренте находился в структуре «сливочных» с 2008 по 2019 год.

Гол Федерико Вальверде в ворота «Осасуны» с передачи Винисиуса. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.