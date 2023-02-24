Хавбек «Атлетико» — о Винисиусе: как его остановить? Оппонент должен быть быстрым

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре в преддверии очного матча команд в 23-м туре чемпионата Испании.
«Винисиус — футболист, обладающий большой скоростью, в последние годы он показывает отличный футбол. Как мы можем его остановить? Его оппонент должен быть очень сосредоточенным, ему должны помогать партнёры, чтобы Винисиус не смог выйти один на один с вратарём. В конце концов футболист, защищающийся против Винисиуса, должен быть быстрым, потому что иначе может ничего не получиться», — приводит слова Льоренте DAZN.
Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завтра, 25 февраля. Начало — 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Маркос Льоренте и Винисиус Жуниор вместе играли за «Реал» с 2018 по 2019 год. 28-летний Льоренте находился в структуре «сливочных» с 2008 по 2019 год.
Гол Федерико Вальверде в ворота «Осасуны» с передачи Винисиуса. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 24 февраля 2023
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:37
-
17:36
-
17:32
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:12
-
17:10
-
17:09
-
16:54
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:40
-
16:38
-
16:30
-
16:25
-
16:18
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:43
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:20
-
15:18
-
15:09
-
15:07
-
14:55
-
14:52