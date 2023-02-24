Вратарь «Севильи» — о драке с болельщиком: не скажу, что действительно хотел с ним сделать

Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович, который чуть было не стал жертвой атаки одного из болельщиков ПСВ во время матча 1/16 финала Лиги Европы, рассказал подробности случившегося. Cербский голкипер получил от фаната по лицу, но сумел скрутить обидчика и уложить на газон, с которого того забрала охрана.
«Болельщик толкнул меня сзади. Думаю, он был зол из-за общего счёта двух встреч, но также уверен, что он был не в себе или пьян. Он толкнул меня, я его удерживал на газоне до момента, пока не прибыла охрана. Надеюсь, подобных эпизодов больше не произойдёт и он будет наказан», — приводит слова Дмитровича пресс-служба «Севильи» на официальном сайте.
Также Дмитрович дал комментарий по этой ситуации СМИ.
«Я заткнусь, потому что не скажу, что действительно хотел с ним сделать. К счастью, я знал, в каком положении он находится, и лишь остановил его. Если кто-то на меня нападёт — буду защищаться», — приводит слова Дмитровича Marca.
«Севилья» по сумме двух матчей (3:0; 0:2) обыграла ПСВ и вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с «Фенербахче».
- 24 февраля 2023
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