Гендиректор «Факела»: песни «Сектора газа» — крутая фишка наших болельщиков? Однозначно

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил, как относится к тому, что воронежские болельщики перед каждым домашним матчем исполняют песни известной группы «Сектор газа».
«Подпеваю ли я на стадионе? Не могу сказать, что подпеваю, но, когда эти песни поёт весь стадион, конечно, это не может не радовать. Это наша уникальность. Когда клуб выделяется своим брендом, когда болельщики выделяются среди остальных — это реально круто.
«Сектор газа» — крутая фишка болельщиков? Однозначно. Я в другом месте не видел каких‑то подобных вещей. Есть же деление на простых и активных болельщиков, их уровень поддержки отличается. Но когда одно и то же делает весь стадион… Думаю, в России такого случая ещё не было», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».
Нынешний сезон – первый для «Факела» в элитном российском дивизионе с 2001 года. Воронежская команда после 17 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.
- 24 февраля 2023
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