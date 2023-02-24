Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Факела»: песни «Сектора газа» — крутая фишка наших болельщиков? Однозначно

Гендиректор «Факела»: песни «Сектора газа» — крутая фишка наших болельщиков? Однозначно
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил, как относится к тому, что воронежские болельщики перед каждым домашним матчем исполняют песни известной группы «Сектор газа».

«Подпеваю ли я на стадионе? Не могу сказать, что подпеваю, но, когда эти песни поёт весь стадион, конечно, это не может не радовать. Это наша уникальность. Когда клуб выделяется своим брендом, когда болельщики выделяются среди остальных — это реально круто.

«Сектор газа» — крутая фишка болельщиков? Однозначно. Я в другом месте не видел каких‑то подобных вещей. Есть же деление на простых и активных болельщиков, их уровень поддержки отличается. Но когда одно и то же делает весь стадион… Думаю, в России такого случая ещё не было», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Нынешний сезон – первый для «Факела» в элитном российском дивизионе с 2001 года. Воронежская команда после 17 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Новость по теме
Гендиректор «Факела»: если нет перехода на личности, я спокойно поговорю с фанатами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023