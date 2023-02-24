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«Не думаю, что победа спасёт сезон». Хавбек «Атлетико» Льоренте — о матче с «Реалом»

«Не думаю, что победа спасёт сезон». Хавбек «Атлетико» Льоренте — о матче с «Реалом»
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о предстоящем матче с «Реалом» в 23-м туре чемпионата Испании. Встреча пройдёт завтра, 25 февраля, и начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Не думаю, что победа спасет сезон. Однако «Атлетико» всегда пытается бороться за все. Бывают сложные сезоны, когда этого не происходит. Это особенный, важный матч не только потому, что это «Реал», но и потому, что он позволит нам, в случае победы, продолжать находиться в зоне Лиги чемпионов и поможет выйти на третье место.

Новая схема? Команда адаптировалась к 4-4-2, чувствуем себя комфортно. Диего Симеоне ищет варианты, которые будут лучше для команды. Думаю, подобный мы нашли», — приводит слова Льоренте DAZN.

28-летний Маркос Льоренте — воспитанник «Реала», он ушёл в «Атлетико» в 2019 году. В домашнем матче первого круга «матрасники» проиграли «Реалу» со счётом 1:2. Та встреча была омрачена расистскими выкриками в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

В 22 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 59 очков и занимает в турнирной таблице первое место. «Реал» (51) — второй, «Реал Сосьедад» (43) — третий, «Атлетико» (41) — четвёртый.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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