VAR отменил мяч «Фиорентины», который засчитала система автоматического определения гола

Вчера, 23 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором встречались местная «Фиорентина» и «Брага». По сумме двух встреч в следующую стадию прошла итальянская команда, но игра запомнилась нестандартным решением VAR.
Шла 49-я минута игры: Артур Кабрал ногой замкнул передачу Алексы Терзича. Казалось, что вратарь «Браги» Тьяго Са вынес мяч на ленточке ворот, однако система автоматического определения гола показала, что мяч полностью пересёк линию и должен быть засчитан.
Однако с этим решением компьютерной технологии не были согласны арбитры, находящиеся на VAR: они позвали главного судью Бенуа Бастьена просмотреть эпизод. Бастьен с ним ознакомился и принял решение, разнящееся с решением своего компьютерного помощника: по мнению судьи, мяч полностью не пересёк линию ворот, поэтому гол не засчитан.
Однако в концовке встречи Кабрал всё-таки смог отличиться по правилам, поэтому отпраздновал забитый мяч необычным образом: бразилец показал жесты, которые арбитр показывает в том случае, если после просмотра VAR он подтверждает, что был забит гол.
- 24 февраля 2023
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