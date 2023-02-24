Черчесов: меня часто спрашивали: «Дзюба к вам?» Но у «Ференцвароша» не было лишних денег

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что нападающий Артём Дзюба мог пополнить ряды венгерского клуба. Сейчас спортсмен защищает цвета «Локомотива».

«К сожалению, не видел матч «Локомотива» со «Спартаком». Но сам факт того, что Дзюба и Смольников теперь играют в команде, которая имеет статус в России, — это здорово. Я читал отчёты: как я понимаю, Дзюба во втором тайме смотрелся хорошо. Если так, то супер. Меня часто спрашивали: «Дзюба к вам или нет?» Когда игрок такого уровня свободен, конечно, начнёшь обсуждать возможность его приглашения в «Ференцварош», что мы и делали.

Но у нас было уже занято место, да и денег лишних не было. Но я очень рад, что Артём снова в игре, теперь они с Игорем получают удовольствие от игры. Надеюсь, что они с «Локомотивом» решат ту задачу, которая стоит перед ними», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.