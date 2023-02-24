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Александр Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на матч с «Пафосом»

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Кипра, в котором «Пафос» примет «Арис» из Лимасола. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Лимасольцы огласили состав на игру.

«Арис»: Вана Алвес, Пилеас, Боачи, Бенгтссон, Яго, Маямбела, Струски, Брорссон, Сёке, Бабика, Кокорин.

«Арис» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства Кипра, набрав 49 очков в 24 играх. «Пафос» располагается строчкой ниже, в активе команды на один балл меньше. Лидером соревнования является АЕК из Ларнаки (54).

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров текущего сезона – он поразил ворота соперника девять раз. Возглавляет гонку бразильский нападающий «Пафоса» Джайро – он записал на свой счёт 16 мячей.