Александр Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на матч с «Пафосом»

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Кипра, в котором «Пафос» примет «Арис» из Лимасола. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Лимасольцы огласили состав на игру.
«Арис»: Вана Алвес, Пилеас, Боачи, Бенгтссон, Яго, Маямбела, Струски, Брорссон, Сёке, Бабика, Кокорин.
«Арис» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства Кипра, набрав 49 очков в 24 играх. «Пафос» располагается строчкой ниже, в активе команды на один балл меньше. Лидером соревнования является АЕК из Ларнаки (54).
Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров текущего сезона – он поразил ворота соперника девять раз. Возглавляет гонку бразильский нападающий «Пафоса» Джайро – он записал на свой счёт 16 мячей.
- 24 февраля 2023
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:35
-
20:18
-
20:17
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:57
-
19:53
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:29
-
19:26
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:09
-
18:59
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:40
-
18:24
-
18:23