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«Барселона» заплатит «Баварии» € 1,25 млн за 25 голов Роберта Левандовского

«Барселона» заплатит «Баварии» € 1,25 млн за 25 голов Роберта Левандовского
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Для польского форварда этот гол стал 25-м в сезоне, соответственно, испанский клуб должен выплатить мюнхенской «Баварии» € 1,25 млн. Такое условие было прописано между командами при оформлении трансфера Левандовского летом 2022 года.

Сообщалось, что «Барселона» будет выплачивать по € 1,25 млн за каждый сезон, в котором Левандовски забил более 25 голов. Максимум таких сезонов может быть четыре, соответственно, «Бавария» к € 45 млн за трансфер может дополнительно получить ещё € 5 млн.

«Барселона» по сумме двух матчей проиграла «Манчестер Юнайтед» и вылетела из Лиги Европы. Ранее в сезоне сине-гранатовые вылетели из Лиги чемпионов.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом, август 2022. Видеоролик:

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