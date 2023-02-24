AS: Левандовски в доброй форме высказал Фати за отобранный голевой момент в матче с «МЮ»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски остался недоволен решением своего одноклубника Ансу Фати в концовке ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Об этом сообщает AS. Польскому форварду не понравилось, что Фати откликнулся на передачу Феррана Торреса, посчитав, что у него была позиция лучше и он мог сравнять счёт в матче.
По сведениям источника, польский форвард был очень зол в концовке встречи, но конфликта между игроками не случилось. На поле Левандовски выразил недоумение действиями Фати в беседе с Торресом и Жорди Альбой. В раздевалке Роберт лично поговорил с Ансу и попросил, чтобы тот внимательнее относился к подобным эпизодам.
«Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч прошёл дальше. В 1/8 финала команда Эрика тен Хага сыграет с «Бетисом».
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому. Видеоролик:
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