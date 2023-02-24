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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не прилетел на матч Кубка России с «Волгой»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не прилетел на матч Кубка России с «Волгой»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не примет участия в матче Фонбет Кубка России Пути регионов с «Волгой». Бразильский футболист, который сегодня, 24 февраля, получил российский паспорт, не прилетел в Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба Фонбет Кубка России в телеграм-канале.

Также с командой на игру Кубка России не полетели Родригао, Малком и Вильмар Барриос, получившие дисквалификацию в шесть матчей за драку в игре со «Спартаком». Для этих спортсменов встреча с «Волгой» станет первой в рамках наказания.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

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