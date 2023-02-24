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Эрик тен Хаг похвалил Фреда за два матча с «Барселоной» в Лиге Европы

Эрик тен Хаг похвалил Фреда за два матча с «Барселоной» в Лиге Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Френки де Йонг выступил с похвалой в адрес полузащитника Фреда за игру в матчах с «Барселоной» в 1/16 финала Лиги Европы (2:2; 2:1).

«Фред сыграл важную роль в матче недельной давности, на «Олд Траффорд» он сделал тоже самое, ему пришлось остановить Френки де Йонга. Фред должен был играть как комар, быть всегда рядом с Френки, и он великолепно справился с этой ролью. На прошлой неделе он отдал прекрасную передачу на Маркуса Рашфорда, а в этой встреча забил гол, в совокупности с блестящей игрой», — приводит слова тен Хага ESPN.

29-летний Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне бразильский полузащитник в 34 матчах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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