Пеллегрини 4 раза играл с «Манчестер Юнайтед» 0:0. Его «Бетис» сыграет с англичанами в ЛЕ

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини, будучи наставником «Вильярреала», четыре раза встречался с «Манчестер Юнайтед» в еврокубках, и все четыре встречи завершились без забитых голов, сообщает портал Opta. Напомним, по итогам жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» встретится с «красными дьяволами».

«Вильярреал» под руководством Пеллегрини встречался с английским грандом на групповом этапе Лиги чемпионов в сезонах-2005/2006 и 2008/2009.

Команда Эрика тен Хага в раунде плей-офф Лиги Европы сумела оставить за бортом турнира «Барселону». Встреча на домашней арене сине-гранатовых завершилась вничью — 2:2, а в ответной игре подопечные Хави вели после первого тайма, но голы Фреда и Антони во второй половине встречи принесли «Юнайтед» победу в матче и путёвку в следующий раунд турнира.

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