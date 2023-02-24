Гвардиола — о чемпионстве в Англии: это была скачка двух лошадей, но теперь их больше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что с момента его переезда в Англию и до нынешнего сезона английской Премьер-лиги за победу в турнире боролись лишь две команды. Это «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» Юргена Клоппа.
«Сколько претендентов на чемпионство? Посмотрите на таблицу, чтобы узнать. Я надеялся, что, когда я приеду сюда, все предупредят меня, что это не то же самое, что чемпионаты Испании или Германии, но добро пожаловать в Великобританию. К сожалению, это были скачки двух лошадей, но теперь, наконец, их стало больше», — приводит слова Гвардиолы AS.
Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, с тех пор клуб четырежды побеждал в АПЛ. Ещё по одной победе у «Челси» и «Ливерпуля», но именно мерсисайдцы раз за разом навязывали «Манчестер Сити» конкуренцию в турнире, сохраняя шансы на победу до последних туров.
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